VÍDEO: La exestrella del Newcastle Dwight Gayle habla sobre cómo se recuperó tras ser descartado por el Arsenal, su admiración por Cristiano Ronaldo, al que considera un «monstruo mental», y mucho más en el podcast Beast Mode On

El exdelantero del Crystal Palace y del Newcastle United, Dwight Gayle, es el último invitado del podcast Beast Mode On, donde habla de su trayectoria desde las ligas no profesionales hasta la Premier League tras ser descartado por el Arsenal cuando era joven. Ahora, con 36 años, Gayle recuerda cómo idolatraba a David Beckham y Cristiano Ronaldo, y por qué nunca encajó con Tony Pulis.