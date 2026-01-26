VÍDEO: KSI habla con los Sidemen sobre su fama en YouTube, las opciones del Arsenal en la Premier y el combate de boxeo entre Jake Paul y Tommy Fury, entre otros temas, en el último episodio del pódcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa
En el último episodio del podcast «Beast Mode On», Adebayo Akinfenwa habla con la estrella de YouTube KSI sobre su carrera: desde el éxito con los Sidemen hasta su paso por el boxeo y la música. Este fanático del Arsenal también expresa su pasión por los Gunners, que buscan acabar con su sequía de títulos en la Premier League, y opina sobre el difícil momento del delantero Viktor Gyokeres.
En una entrevista sin filtros, KSI recuerda su temprano reconocimiento, la presión al volverse viral y el desafío de liderar uno de los mayores colectivos de YouTube. También habla de sus combates de boxeo contra Jake Paul y Tommy Fury, de su salto a la música con Trippie Redd y de mucho más.
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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.