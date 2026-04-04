Vídeo: Inzaghi, en apuros... Cancelo brilla en el cielo de Barcelona en la noche de la derrota del Al-Hilal

El portugués João Cancelo, lateral del Barcelona, puso en un aprieto al italiano Simone Inzaghi, su antiguo entrenador en el Al-Hilal.

Cancelo llevó al Barcelona a la victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, en el partido que enfrentó a ambos equipos el sábado, en el Estadio Metropolitano de Riad, en la trigésima jornada de la Liga española.

El lateral portugués fue protagonista en el gol de la victoria, marcado por el delantero polaco Robert Lewandowski en el minuto 87 del partido.

Cancelo protagonizó una jugada espectacular con un regate magistral por la izquierda, antes de lanzar un potente disparo que detuvo Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, pero que rebotó en el pecho del delantero polaco y acabó en el fondo de la red.

Esta victoria ha acercado al Barcelona a la conquista del título de la Liga española, tras sumar 76 puntos, con los que ocupa el primer puesto de la clasificación, con 7 puntos de ventaja sobre su rival histórico, el Real Madrid, a falta de 8 jornadas para el final de la competición.

Esto se produjo aproximadamente una hora después de que el Al-Hilal cayera en la trampa del empate sin goles con el Al-Taawoun por 2-2, el sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El empate complica la situación del Al-Hilal en la lucha por el título de la Liga Saudí, ya que ocupa el segundo puesto de la clasificación con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, a falta de 7 jornadas para el final.

El Al-Hilal viene sufriendo problemas en el lateral derecho desde la marcha de Cancelo al Barcelona en calidad de cedido durante el pasado mercado de invierno, sobre todo tras la lesión de su lateral Hamad Al-Yami.

Inzaghi se vio obligado a recurrir al lateral izquierdo Muteb Al-Harbi en esa posición, antes de sacar al joven extremo Abdulkarim Darsi como lateral derecho en los últimos minutos del partido contra el Al-Taawoun, sin que ninguno de los dos aportara el empuje ofensivo esperado.

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