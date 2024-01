VIDEO: ¡Enganches, golazo y polémica! Santiago Montiel empató para Argentinos y se picó en el festejo

El primo del campeón del mundo, que hizo inferiores en el Millonario, puso el 1-1 para el Bicho, lo gritó con todo y provocó la bronca de Borja.

Santiago Montiel hizo el gol que muchos quieren convertir en su vida: entrando a puro enganche para definir cruzado y vencer a Franco Armani en pleno Monumental. Y claro está, su apellido estará siempre vinculado al Millonario por su primo Gonzalo, pero quiso hacerse valer por sí mismo y pese a haber pasado por las inferiores del club de Núñez, lo festejó con el alma.

Y esa celebración, en la que le mostró su dorsal a la tribuna local, provocó la furia de Miguel Borja, que lo increpó por su grito y generó un tumulto rápidamente controlado por Darío Herrera.

LA EXPLICACIÓN DE MONTIEL

Tras el encuentro, detalló que "hice todas las inferiores acá hasta Reserva, soy hincha de este club pero el festejo fue por emociones encontradas por todo lo que pasé, de todo el recorrido que hice", para luego agregar que "cuando me fui de acá estuve bastante tiempo solo entrenando. Después Argentinos Juniors me abrió las puertas, es un club que me dio y me está dando todo".

El artículo sigue a continuación

De todas maneras, explicó que "fue solamente un festejo, yo soy hincha de este club y creo que si la gente o los jugadores lo tomaron mal, les pido disculpas. No fue intención provocar a nadie".