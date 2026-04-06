Vídeo: «El papel que hizo historia»... Donnarumma pierde el control y un joven bosnio le da a su país el pase al Mundial

En una noche futbolística inolvidable en Zenica, mientras millones de personas estaban en vilo durante la repesca clasificatoria para el Mundial de 2026, un joven bosnio de 14 años acaparó el protagonismo frente a las estrellas del campo, tras desempeñar un papel inesperado en la histórica clasificación de su país a costa de Italia.

Se trata de Avan Čezmić, el recogepelotas que se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional tras robar la «chuleta» del portero italiano Gianluigi Donnarumma durante la tanda de penaltis.

De recogepelotas a símbolo nacional

Mientras Bosnia celebraba su emocionante clasificación para el Mundial tras ganar en la tanda de penaltis a los cuatro veces campeones del mundo, la historia de Avan Čezmić acaparaba los titulares.

El joven, que juega en el club local Nik Čelić, no estaba en la convocatoria del entrenador Sergi Barbarés, pero estaba presente en el animado estadio Bilino Polje como recogepelotas, antes de verse en el centro de la acción.

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El robo del papel

En medio de la tensión previa a la tanda de penaltis, se produjo un altercado entre Donnarumma y el portero bosnio Nikola Vasili.

Vasili, jugador del St. Pauli, declaró el domingo: «Donnarumma intentó romper el papel en el que había anotado información sobre los penaltis italianos. Por suerte, nos habíamos preparado para todas las posibilidades y habíamos traído una copia».

Pero en medio del caos, Avan vio un pequeño papel junto a la toalla de Donnarumma: era la chuleta con los detalles de los lanzamientos de los jugadores bosnios.

El joven recogepelotas declaró cuando fue entrevistado por el canal bosnio Face TV: «Vi el trozo de papel y comprendí inmediatamente lo que era. Lo cogí y lo escondí».

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. Añadió: «Tenía toda la información sobre nuestros jugadores. Sin esa hoja, Donnarumma solo pudo confiar en su instinto».

Avan Čezmić continuó hablando del portero italiano: «Estaba muy frustrado y enfadado. Cogió su toalla y se dio cuenta de que el papel había desaparecido. Lo buscó, pero no lo encontró».

Lo que ocurrió después pasó a la historia: Donnarumma no logró detener ningún lanzamiento de penalti, y Bosnia y Herzegovina se clasificó para el Mundial por primera vez en su historia.

Desde aquella noche, las redes sociales se llenaron de mensajes que ensalzaban al joven.

Un botín por una buena causa

Avan Cizmic regresó a su casa el martes por la noche con su preciado «botín», el papel que cambió el rumbo del partido.

Según reveló a los medios locales, el joven tiene intención de subastar la hoja y donar los beneficios a obras benéficas.

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