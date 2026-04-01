Vídeo: «El hijo de Irak cumple lo que promete»... Ayman Hussein rememora su histórica declaración

Ayman Hussein, delantero de la selección iraquí y del club Al-Karma, revivió el recuerdo de su histórica declaración tras la clasificación de los Leones del Éufrates para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Ayman Hussein lideró a la selección iraquí para imponerse a Bolivia (2-1), al marcar el gol de la victoria, en la madrugada de este miércoles, en la repesca clasificatoria para el Mundial.

La selección iraquí se clasificó para el Mundial por segunda vez en su historia, y la primera en 40 años, ya que su última participación fue en la edición de México 1986, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras sufrir tres derrotas a manos de México, Bélgica y Paraguay.

La selección iraquí se ha incorporado al Grupo 9 del Mundial de 2026, en el que figuran Francia, Senegal y Noruega.

Tras la clasificación de los Leones del Tigris, Ayman Hussein publicó en su página oficial de Instagram un vídeo antiguo de una entrevista televisiva que data de 2017, en la que decía: «Mi objetivo es llevar a Irak al Mundial», y cuando le preguntaron sobre su capacidad para lograrlo, respondió: «Si Dios quiere, si Dios lo desea».

Ayman Hussein comentó su antigua declaración diciendo: «El hijo de Irak, si promete, cumple; si habla, dice la verdad; y si se levanta, sacude la tierra bajo los pies de la desesperanza».

Y añadió: «Mil felicidades a todos los iraquíes, esta alegría es un derecho que llevaban tanto tiempo esperando... Que Dios tenga en su gloria a nuestros mártires justos».





Tras el partido contra Bolivia, Ayman Hussein declaró a los medios de comunicación: «Nos hemos clasificado para el Mundial; es el fruto de los grandes esfuerzos realizados por los jugadores y la afición a lo largo de la fase de clasificación. Este logro merece ser celebrado en todo el país».

Y añadió: «Dedicamos esta victoria y la clasificación a nuestra fiel afición, y pedimos que hoy sea festivo para celebrar este logro histórico».

Y explicó: «Hemos disputado 21 partidos durante la fase de clasificación y, gracias a Dios, hemos logrado clasificarnos para el Mundial, un logro muy esperado y que ha sido una prioridad para nosotros en los últimos años».

Y concluyó sus declaraciones diciendo: «Todos los jugadores han demostrado un gran compromiso sobre el terreno de juego, hemos jugado con espíritu de equipo y no hemos necesitado motivación adicional, porque todos eran conscientes de la importancia del partido y de la gran responsabilidad que recayaba sobre sus hombros, y, gracias a Dios, lo hemos conseguido».