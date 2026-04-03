Vídeo: El contador sigue corriendo... Ronaldo sigue persiguiendo su sueño y amenaza el trono de Toni

El astro portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, siguió brillando con el «Al-Alamy» tras volver a la acción y marcar un magnífico gol contra el Al-Najma este viernes por la tarde, en la 27.ª jornada de la Liga Pro de Roshen, reafirmando así su importante papel a la hora de guiar a su equipo hacia la victoria.

Ronaldo logró batir la portería visitante con un magnífico gol de penalti que ejecutó de forma brillante en el minuto 56 de la segunda parte.

«El Don» volvió a marcar su segundo gol y el cuarto de su equipo en el minuto 73, con un disparo fulminante, tras recibir un pase magistral de Nawaf Boushel que envió al fondo de la red con gran habilidad.

Con este doblete, Ronaldo elevó su cuenta a 23 goles, situándose en tercera posición en la clasificación de goleadores de la Liga Roshen, por detrás del mexicano Julián Quintonis, delantero del Al-Qadisiyah (24), y del inglés Ivan Toney, estrella del Al-Ahli de Yeda (25).

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La leyenda portuguesa siguió persiguiendo el sueño de alcanzar los 1000 goles en su carrera futbolística, ya que suma 967 tantos.

El partido supuso el regreso de Ronaldo a la competición tras una ausencia de 34 días, debido a una lesión en el isquiotibiales.







