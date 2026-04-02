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Vídeo: «Brillará en el Mundial»... El exentrenador del París Saint-Germain sale en defensa de Renard

Saudi Arabia
H. Renard
C. Galtier
World Cup
Arabia Saudita
Francia

El entrenador francés ha encontrado apoyos ante las duras críticas

El exentrenador del París Saint-Germain salió en defensa del francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, y afirmó que este ofrecerá un gran rendimiento en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Renard ha sido objeto de duras críticas, que llegaron incluso a exigir su destitución antes del inicio de la fase final del Mundial, tras las dos derrotas en partidos amistosos ante las selecciones de Egipto (0-4) y Serbia (1-2), durante el mes de marzo.

El otro francés, Christophe Galtier, actual entrenador del Neom y exentrenador del París Saint-Germain, defendió a Renard y afirmó que las derrotas en los partidos amistosos no son un indicador, señalando su confianza en que el equipo tendrá un buen desempeño en el Mundial.

Lea también: ¿Será destituido Renard? Reunión extraordinaria en la Federación Saudí

Galtier declaró, según recoge el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Es difícil evaluar el trabajo de la selección saudí, pero creo que Renard ha convocado a un gran número de jugadores para identificar a los mejores antes de llegar al Mundial».

Y añadió: «Los partidos amistosos previos al Mundial no son tan importantes, porque el día que comience el torneo las cosas serán diferentes».

Y concluyó: «Hay que olvidar las dos derrotas que ha sufrido la selección saudí, y estoy seguro de que el equipo ofrecerá un rendimiento excepcional en el Mundial».

Cabe recordar que la selección saudí se encuentra en el Grupo H del Mundial, junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde, de donde se clasificarán directamente las dos primeras, además de las ocho mejores terceras de los doce grupos.

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