Vídeo: «Brillará en el Mundial»... El exentrenador del París Saint-Germain sale en defensa de Renard

El exentrenador del París Saint-Germain salió en defensa del francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, y afirmó que este ofrecerá un gran rendimiento en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Renard ha sido objeto de duras críticas, que llegaron incluso a exigir su destitución antes del inicio de la fase final del Mundial, tras las dos derrotas en partidos amistosos ante las selecciones de Egipto (0-4) y Serbia (1-2), durante el mes de marzo.

El otro francés, Christophe Galtier, actual entrenador del Neom y exentrenador del París Saint-Germain, defendió a Renard y afirmó que las derrotas en los partidos amistosos no son un indicador, señalando su confianza en que el equipo tendrá un buen desempeño en el Mundial.

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Galtier declaró, según recoge el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Es difícil evaluar el trabajo de la selección saudí, pero creo que Renard ha convocado a un gran número de jugadores para identificar a los mejores antes de llegar al Mundial».

Y añadió: «Los partidos amistosos previos al Mundial no son tan importantes, porque el día que comience el torneo las cosas serán diferentes».

Y concluyó: «Hay que olvidar las dos derrotas que ha sufrido la selección saudí, y estoy seguro de que el equipo ofrecerá un rendimiento excepcional en el Mundial».

Cabe recordar que la selección saudí se encuentra en el Grupo H del Mundial, junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde, de donde se clasificarán directamente las dos primeras, además de las ocho mejores terceras de los doce grupos.