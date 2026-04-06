Vídeo: Bajo la mirada de Jesús... El Al-Nassr arrolla al Al-Hilal en el «derbi de los jóvenes»

La vigésima y última jornada de la Liga Joi de Élite Sub-21 fue escenario de un intenso y emocionante enfrentamiento entre el Al-Nassr y el Al-Hilal en el derbi de Riad, en el que el «Al-Aali» logró una contundente victoria por 4-0.

Con esta victoria, el Al-Nassr suma 38 puntos y se sitúa en tercera posición, mientras que el Al-Hilal retrocede al segundo puesto con 40 puntos, aunque ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación para los cuartos de final.

El partido contó con la presencia del portugués Jorge Jesus, entrenador del primer equipo del Al-Nassr, quien siempre se asegura de estar presente para seguir de cerca a los jóvenes talentos.

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Varias estrellas brillaron de forma destacada, lideradas por el centrocampista iraquí Haider Abdulkarim, quien logró marcar el primer gol con un magnífico cabezazo en el minuto 49 de la segunda parte.

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El extremo Abdulrahman Sufyani marcó el segundo gol de su equipo en el minuto 64, antes de que el centrocampista Rakan Al-Ghamdi anotara el tercero de un tiro libre directo en el minuto 70.

El delantero Fares Al-Salem cerró el marcador de Al-Nassr en el minuto 88, asegurando así una merecida victoria para el equipo y poniendo el broche de oro al derbi de Riad.



















