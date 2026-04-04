Vídeo... Al-Shneif: ¡La ausencia de Al-Dosari y Savic ha dejado en evidencia a Inzaghi!

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, fue objeto de duras críticas por parte de los medios tras el decepcionante empate de su equipo ante el Al-Taawoun por 2-2, en el encuentro que los enfrentó en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, lo que suscitó una amplia polémica sobre el rendimiento del equipo y las decisiones del entrenador durante el partido.

Con este empate, el Al-Hilal suma 65 puntos, empatado con el Al-Ahli, tercero, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, a falta de siete jornadas para el final.

El periodista Khalid Al-Shneif declaró en su programa saudí «Dorina Ghair»: «El Al-Hilal es un ejemplo de aleatoriedad y caos técnico esta temporada, y eso quedó patente ante el Al-Taawoun, debido a las ausencias de Salem Al-Dossari y Sergej Savic».

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Y añadió: «Es cierto que el Al-Hilal aún no ha perdido, pero gana y empata gracias a decisiones individuales de los jugadores, y el entrenador no ofrece nada que lo justifique».

Y concluyó: «El Al-Hilal carece de un esquema técnico o una identidad clara, y desde mi punto de vista, tiene muchas posibilidades de perder la liga, ya que la diferencia con el Al-Nassr se ha ampliado a siete jornadas del final de la temporada».







