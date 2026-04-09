Vídeo: Al-Jaber duda del título de liga de Al-Nasr en 2014 y habla de amaño

Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, hizo unas llamativas declaraciones sobre la conquista del título de la Liga Saudí por parte del Al-Nassr en la temporada 2013/2014.

Al-Jaber dirigió Al-Hilal en la 2013-2014, curso en el que Al-Nassr ganó el título con dos puntos de ventaja.

En su paso por el programa «Nadina» de MBC, Al-Jaber afirmó que el título de la Liga Roshen aún está en juego.

Actualmente, el Al-Nassr lidera la tabla con 70 puntos en 27 partidos, mientras Al-Hilal y Al-Ahli les siguen con 68 y 66 puntos respectivamente, tras 28 jornadas.

Un espectador le recordó que, cuando él dirigía al Al-Hilal, el título quedó en manos del Al-Nassr.

La leyenda del Al-Hilal respondió: «Hoy hay VAR y no hay favorecimientos arbitrales», en alusión a las decisiones que, según él, beneficiaron al Al-Nassr aquel año.

El conductor, Abdulrahman Al-Humaidi, le recordó que algunos siguen hablando de “cuarteto”, a lo que Al-Jaber replicó: «Hoy le han robado el partido al Al-Ahli... No ha habido justicia».

Subrayó que hubo errores injustificados, algo inaceptable hoy con la tecnología del vídeo.

El miércoles, en la 29.ª jornada de la Liga Saudí Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, entre ellas dos posibles penaltis no pitados al Al-Ahli.

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