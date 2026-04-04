Vídeo: Al-Faraj pronostica quién será el campeón de la Liga Roshen... y sorprende al Al-Hilal

El periodista Walid Al-Faraj ha hecho unas declaraciones llamativas sobre la lucha por el título de la Liga Roshen de Profesionales de esta temporada, revelando su opinión sobre qué equipo tiene más posibilidades de alzarse con el título, en vista de la reñida pugna entre los grandes clubes hasta las últimas jornadas.

En la jornada 27 de la Liga Roshen, el Al-Nassr venció al Al-Najma (5-2), mientras que el Al-Ahli se impuso al Damak (3-0) y el Al-Ittihad derrotó al Al-Hazm (1-0), y el Al-Hilal empató (2-2) con el Al-Taawoun.

Con estos resultados, el Al-Nassr mantuvo el liderato de la clasificación de la Liga Roshen, al alcanzar los 70 puntos en lo más alto, seguido por el Al-Hilal y el Al-Ahli, ambos con 65 puntos.

Al-Faraj declaró en su programa «Action con Walid»: «La afición debe prepararse para celebrar la conquista del título de la Liga Roshen por parte del Al-Nassr, a pesar de que aún quedan siete jornadas para el final».

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Y añadió: «Es cierto que quedan varios partidos, pero teniendo en cuenta los acontecimientos actuales, creo que el Al-Nassr es el más merecedor y el que está más cerca de conseguir el título de la Liga Roshen».

Y continuó diciendo: «El Al-Nassr cuenta con la mejor línea de ataque y la segunda mejor defensa, además de que sus estrellas figuran en los primeros puestos de la clasificación de goleadores y asistencias».

Y concluyó diciendo: «Preveo que el Al-Nasr se proclamará oficialmente campeón de la liga en su partido contra el Al-Hilal el próximo 7 de mayo».







