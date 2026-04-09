Vídeo: A contracorriente... El exjugador del Al-Ittihad de Yeda se opone a la marcha de Conceição

El exjugador estrella del Al-Ittihad de Yeda rechazó la destitución del portugués Sergio Conceição como entrenador, pese a los recientes malos resultados.

El equipo sufrió su novena derrota en la Liga Roshen al perder 3-4 contra Neom el miércoles en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal, en un partido aplazado de la jornada 29.

La derrota llegó pocos días antes del debut de los «Tigres» en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, donde enfrentarán al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos el martes en octavos de final.

Manaf Abu Shukair, exjugador del Al-Ittihad, afirmó en el programa «Dorina Ghair» que destituir ahora a Consesao no serviría de nada.

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Explicó: «El Al-Ittihad no tiene sabor ni personalidad con Conceição; falla en defensa, en posicionamiento y en la elección de la alineación».

Y añadió: «Criticábamos a Laurent Blanc, pero era mucho mejor que Consesao, ya que daba libertad a los jugadores, mientras que este se equivoca en muchos partidos y no deja huella».

Y concluyó: «Este equipo no tiene nivel técnico para ganar la Liga de Campeones de Asia de Élite; está acabado, aunque su historia y su afición aún le dan opciones».

Concluyó que la continuidad de Consesao daña al equipo, pero destituirlo ahora tampoco es conveniente.

Y concluyó: «Ahora la pelota está en el tejado de los jugadores; deben olvidarse de este entrenador y de los problemas que haya entre ellos, si los hay, pues el Al-Ittihad se enfrenta a una competición decisiva que puede borrar todo lo ocurrido en la temporada actual».