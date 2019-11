Vidal desmintió una falsa entrevista viralizada en redes sociales

El volante de Barcelona debió salir al paso tras una publicación realizada por un medio, en la que le atribuyen una polémica frase.

​Arturo Vidal tuvo que salir a desmentir una falsa entrevista que le valió recibir varias críticas en las redes sociales. Y es que el portal 90min le atribuye una cita falsa al volante de , en la que "asegura" que en se puede vivir con un sueldo de 300 mil pesos.

"A veces la gente es llorona innecesariamente, uno vive con 300 lukas en Chile porque es un país barato. No sé por qué ahora alegan tanto, yo igual ganaba 300 mil cuando comencé en Colo-Colo", fueron los supuestos dichos del ex Bayern Munich que publicó el mencionado portal.

Y, a través de su cuenta de Twitter, fue el propio formado en quien descartó su veracidad. “Hay un sitio que es conocido por publicar noticias falsas. Hoy me tocó a mí. Publican una entrevista 100% falsa” , señaló el futbolista. “¿A quién se le puede ocurrir que yo pueda decir esas cosas? Se que nadie inteligente puede creer eso, pero es mi obligación aclararlo y aquí lo hago. ¡Saludos a todos!”, cerró.

Hay un sitio que es conocido por publicar noticias falsas. Hoy me tocó a mi. Publican una entrevista 100% falsa. A quien se le puede ocurrir que yo pueda decir esas cosas? Se que nadie inteligente puede creer eso, pero es mi obligación aclararlo y aquí lo hago. Saludos a todos!😉 pic.twitter.com/wGCyy6FYTJ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 16 de noviembre de 2019

Cabe destacar que el mismo sitio había publicado una supuesta declaración de Gary Medel, en la que el capitán de La Roja indicaba que Vidal habría rechazado la propuesta de sumarse a una movilización en Plaza tras la suspensión del duelo amistoso frente a Perú. “Charles llegó con la propuesta de no jugar y se la aceptamos. Él me invitó a Plaza Italia, yo voy feliz, pero Vidal no quiso sumarse por decisión personal”, redactaron. Ambas publicaciones fueron bajadas por el citado medio.

Foto: Getty Images