Víctor Camarasa: Oviedo para volver a disfrutar y el Betis siempre en el corazón

El centrocampista valenciano está completamente restablecido de sus lesiones y espera recuperar su mejor nivel en un histórico como el Oviedo.

Víctor Camarasa fue uno de los protagonistas del cierre del mercado de invierno tras rescindir su contrato con el Real Betis y marcharse al Real Oviedo.

El centrocampista criado en el Levante se marcha a un histórico como el club asturiano para volver a disfrutar con el fútbol. El jugador ha superado un calvario de lesiones y ya está completamente recuperado de su última dolencia en la rodilla que le ha tenido casi un año alejado del verde.

Camarasa volvió a sentirse futbolista en un amistoso en diciembre ante la Atalanta en el que pudo recuperar sensaciones y demostrar que está ya al 100% y sólo necesita el rodaje habitual tras una larga lesión para volver a su mejor nivel. Para conseguirlo, el futbolista emprenderá un nuevo reto de la mano del Oviedo de Álvaro Cervera.

La operación se activó en la recta final de mercado. Su amigo Rubén Sobrino, con el que comparte agencia de representación, fue clave para que cristalizara la operación. El jugador del Cádiz conocía bien a Álvaro Cervera de la etapa de ambos en la Tacita de Plata y ayudó a que el técnico y Camarasa tuvieran una conversación que fue clave para que tanto el jugador como el Oviedo cerraran su apuesta conjunta para seguir su carrera en Asturias.

Por su parte, el Betis puso todas las facilidades para que Camarasa pudiera salir a cumplir su ilusión de volver a reencontrarse con su pasión. Lo cierto es que tras casi 6 años en el club, el valenciano siempre tendrá un lugar especial en su corazón para el club verdiblanco, a pesar de que las lesiones no le permitieron dar su máximo nivel en el Villamarín.

Aún así, Pellegrini siempre demostró mucho aprecio por el fútbol de Camarasa, que no pudo debutar esta temporada al no estar inscrito por su lesión y por los problemas del club con el límite salarial a pesar de que sí había fichas libres. El Betis sí tuvo un gran gesto con él al renovarle el pasado verano mientras se recuperaba de su grave lesión de rodilla y cuya recuperación han tutelado los médicos del club.

Como muestra de ese cariño queda el mensaje tras la consecución de la Copa del Rey de 2022 en la que todo el beticismo le hizo sentir partícipe a pesar de recoger su medalla con muletas: "Este grupo es la hostia, la afición es la hostia, el club es la hostia y el otro día me regalaron este momento y me hicieron sentir que esto también es mío pese a no poder jugar".

El fútbol, como la vida, a veces golpea con fuerza pero lo importante es volver a levantarse y eso es lo que busca Camarasa en el Oviedo y con su Betis siempre en el corazón.