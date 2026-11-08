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VfL Bochum vs. Karlsruher SC: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 8 nov 2026 - 07:30 Vonovia Ruhrstadion

El VfL Bochum recibe al Karlsruher SC en el Vonovia Ruhrstadion de Bochum para disputar un duelo de segunda división. Ambos clubes se enfrentan en un momento en el que su situación en la tabla ejerce presión sobre sus responsables.

El Bochum ocupa actualmente la duodécima posición y viene mostrando una mejoría. El equipo de Uwe Rösler ha sumado puntos importantes en sus últimos partidos y está ganando estabilidad.

El Karlsruher SC, en cambio, atraviesa una profunda crisis. Maximilian Senft busca urgentemente puntos con el equipo, que ocupa la 16.ª posición, después de unas últimas semanas marcadas por dolorosas derrotas, entre ellas un 1:6 contra el Magdeburg y la eliminación de la Copa de Alemania ante el Gladbach.

Para el KSC, el partido en Bochum es más que un encuentro cualquiera a domicilio. Otro resultado negativo aumentaría la distancia respecto a los puestos de salvación y elevaría la presión sobre el equipo.

El Bochum ha salido generalmente mejor parado en sus últimos enfrentamientos con el Karlsruhe y quiere aprovechar que juega en casa. Los visitantes, procedentes de Baden, llegan con poca confianza.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo y su retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el VfL Bochum y el Karlsruher SC?

El VfL Bochum llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En sus compromisos más recientes, ganó a domicilio al Energie Cottbus por 1:2 y se impuso al Mainz 05 por 2:0 en la Copa de Alemania. Antes había empatado 1:1 con el Wolfsburg y perdido contra el Kaiserslautern (0:2) y el Arminia Bielefeld (0:1). En esos cinco partidos, el Bochum marcó seis goles y encajó cuatro.

El Karlsruher SC acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el KSC ganó 2:1 al FC Heidenheim, pero antes había sufrido una derrota por 0:2 ante el Gladbach en la Copa de Alemania y una contundente derrota por 1:6 contra el Magdeburg. La única otra nota positiva fue una victoria a domicilio por 4:0 en Darmstadt. En ese periodo, el Karlsruhe marcó nueve goles, pero encajó diez.

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