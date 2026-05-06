Esta temporada, el VfB Stuttgart compite en la Bundesliga, la Copa DFB y la Europa League. Para ver todos sus partidos en directo necesitarás suscribirte a varios proveedores.

Aquí te mostramos en qué canales verlos en directo.

VfB Stuttgart, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del VfB en directo por televisión y en streaming?

Ver al VfB Stuttgart en la Bundesliga, la Europa League y la Copa DFB en directo por TV y streaming

Desde la temporada 2025/26 y hasta la 2028/29, rige un nuevo periodo de derechos: Sky ya no emite la conferencia de la Bundesliga. Ahora, la conferencia sabatina y los partidos dominicales se ven en DAZN.

Sky sigue siendo la principal opción y retransmite el partido del viernes por la noche, todos los encuentros del sábado por la tarde en directo y el partido estrella del sábado por la noche. También podéis ver los partidos del VfB en vivo por WOW o la app Sky Go.

En abierto, SAT.1 emitirá el partido inaugural, los encuentros del viernes noche de las jornadas 15 y 16 y los dos duelos de promoción de ascenso.

IMAGO / Eibner

Para seguir al VfB Stuttgart en la Europa League, la opción es RTL, que emite un partido con equipo alemán por jornada en abierto.

En la retransmisión en directo de RTL+ se pueden ver cada jornada los mejores encuentros seleccionados, ya sea como partido individual o en la conferencia.

Todos los partidos de la Copa DFB se ven en directo por Sky. También hay encuentros seleccionados en abierto en ARD y ZDF.

Getty Images

VfB Stuttgart: toda la información de la retransmisión en un vistazo: ¿Quién emite los partidos del VfB en directo por TV y en streaming? Marcador en directo en SPOX

Si no puedes verlos en pantalla, visita nuestra web: te ofrecemos un marcador en directo de los duelos seleccionados.

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