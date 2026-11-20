Cómo ver el Troyes vs Le Havre con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 20 nov 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

El Troyes recibe al Le Havre en el Stade de l'Aube en un partido de la Ligue 1 el sábado 12 de diciembre de 2026. Ambos clubes están hundidos en la zona de descenso y necesitan puntos con urgencia.

El Troyes llega a este partido en un mal momento de forma, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Paris Saint-Germain y ha encajado ocho goles en sus últimos cinco compromisos oficiales.

El Le Havre llega en una situación igual de complicada. El equipo de Valerian Ismael ha perdido sus últimos cinco partidos de Ligue 1 y ha encajado 11 goles en ese periodo. Una derrota por 5-1 ante el PSG y otra por 2-0 frente al Lorient resumen la difícil racha del conjunto visitante.

En la clasificación de la Ligue 1, el Troyes ocupa el 17.º puesto y el Le Havre está justo por debajo, en el 18.º, por lo que se trata de un duelo directo entre dos clubes que luchan por evitar el descenso.

Con ninguno de los dos equipos capaz de encontrar la regularidad, este partido tiene una gran importancia en la parte baja de la tabla.]