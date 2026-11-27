Cómo ver el Millonarios vs América de Cali con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otro lugar del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde puede resultar útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos de emisión.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera A - Jornada 3 27 nov 2026 - 20:40

Millonarios recibe al América de Cali en los playoffs del Clausura de Primera A, con ambos clubes en la lucha por la primera posición del grupo B. Ocupan los dos primeros puestos, por lo que el resultado es importante.

Millonarios llega con buenas sensaciones tras vencer 4-1 a Bucaramanga el 24 de noviembre. El equipo de Alberto Gamero marcó cuatro goles en ese partido y mostró su capacidad ofensiva en el momento oportuno.

Antes de ese resultado, empató sin goles con Deportivo Cali y ganó 2-0 a Alianza FC. Millonarios solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos de liga: cayó 2-1 ante Tolima el 8 de noviembre.

América de Cali afronta el encuentro después de vencer 2-1 a Deportivo Cali el 25 de noviembre. El equipo de David Gonzalez ha tenido un mes cargado de partidos entre la liga y la copa.

Antes de esa victoria, el conjunto visitante empató 2-2 con Bucaramanga y 1-1 con Internacional de Bogotá en la copa. También ganó 2-0 a domicilio a Deportivo Pereira a principios de noviembre.

Los dos equipos empataron 0-0 en Bogotá el 5 de noviembre, así que ninguno ha logrado superar al otro recientemente. Aquí tienes cómo seguir el partido, con el horario y las opciones para verlo.

Novedades de los equipos y plantillas