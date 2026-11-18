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Liga de Campeones - Jornada 5 18 nov 2026 - 15:00 Juventus Training Center

El partido entre la Juventus y el Oud-Heverlee Leuven se emitirá en directo en streaming por Disney+. A continuación, los detalles para seguir el encuentro.

El Juventus Training Center de Vinovo acoge el duelo entre la Juventus y el Oud-Heverlee Leuven, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League Femenina.

La Juventus de Isaac Guerrero llega a este partido en un momento de forma irregular. Tres victorias en los últimos cinco partidos, pero también una dura derrota por 6-0 ante el Lyon en la Champions League que ha dejado huella.

El triunfo más reciente en liga llegó contra el Inter, derrotado por 2-3 en la Serie A el 15 de noviembre. Un resultado que devolvió la confianza al entorno tras el tropiezo europeo.

El Oud-Heverlee Leuven, dirigido por Ster Habibzadeh, atraviesa un periodo difícil. En los últimos cinco encuentros entre la Champions League y la fase previa, el equipo belga ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas, y ha encajado 11 goles.

La derrota por 5-1 ante el Servette y el 5-0 encajado frente al Paris Saint-Germain en la Champions League reflejan los problemas defensivos del conjunto visitante. El empate 1-1 ante el HB Køge en su última salida europea no mejoró su situación en la clasificación.

En la clasificación, la Juventus ocupa la octava posición en el grupo de la Champions League Femenina, mientras que el OHL es decimoséptimo. La Juventus necesita puntos para escalar posiciones.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

Isaac Guerrero aún no ha comunicado la alineación oficial de la Juventus. No hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el equipo turinés. Habrá novedades poco antes del pitido inicial.

En el Oud-Heverlee Leuven, el entrenador Ster Habibzadeh tampoco ha dado a conocer la alineación probable. No hay comunicados oficiales sobre las bajas del equipo visitante. Se añadirán más detalles en las horas previas al partido.

Estado de forma

La Juventus ha logrado tres victorias, ningún empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos. La victoria más reciente llegó el 15 de noviembre en la Serie A ante el Inter, con un resultado de 2-3. En la Champions League, la Juventus venció al Austria Wien W por 4-1, pero sufrió una contundente derrota por 6-0 ante el Lyon. En los últimos cinco encuentros, la Juventus ha marcado 10 goles y ha encajado 12.

El Oud-Heverlee Leuven ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos. Su último encuentro terminó 1-1 ante el HB Køge en la Champions League Femenina el 11 de noviembre. La derrota más abultada llegó contra el Paris Saint-Germain, derrotado por 5-0 en la Champions League. En total, el conjunto belga ha marcado 9 goles y ha encajado 11 en sus últimas cinco salidas.

Precedentes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre la Juventus y el Oud-Heverlee Leuven.

Clasificación

En el grupo de la Champions League Femenina, la Juventus ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Oud-Heverlee Leuven es decimoséptimo.