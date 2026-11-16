Cómo ver el Irlanda vs. Kosovo con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Irlanda recibe a Kosovo en el Aviva Stadium de Dublín en un partido del Grupo 3 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA con importantes consecuencias para la clasificación final.

El equipo de Heimir Hallgrimsson llega al partido tercero de grupo y se está quedando sin tiempo para luchar por el ascenso. La derrota por 1-0 ante Austria en la quinta jornada obliga a Irlanda a ganar para seguir en la pelea.

Kosovo ocupa la segunda posición del grupo y llega a Dublín en una situación bastante favorable. El equipo de Franco Foda empató 0-0 con Israel en su último encuentro, un resultado que lo mantiene bien situado, aunque todavía no le asegura el ascenso.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, lo que añade un elemento de incertidumbre a la preparación de los dos equipos. Irlanda cuenta con la ventaja de jugar en casa y con el apoyo del público en el Aviva, pero Kosovo ya ha demostrado en este grupo que puede sumar puntos ante cualquiera.

Kosovo venció a Irlanda por 1-0 en Pristina en la primera parte de esta campaña, lo que da confianza a la plantilla de Foda de cara a este partido de vuelta. Hallgrimsson sabe que su equipo no puede permitirse otro mal comienzo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Irlanda vs. Kosovo, incluidos la hora de inicio, las novedades de los equipos y las últimas opciones para seguir el partido.

Novedades y plantillas de los equipos