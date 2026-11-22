Cómo ver el Hull City vs Brighton & Hove Albion con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

El Hull City recibe al Brighton & Hove Albion en el MKM Stadium en un partido de la Premier League que enfrenta a un equipo que busca estabilidad con uno de los que atraviesan mejor momento en la competición.

El Hull de Sergej Jakirovic llega al encuentro sin haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de la Premier League, tres de los cuales terminaron en empate. Su compromiso más reciente acabó con una derrota en casa por 0-1 ante el Arsenal, y el Hull City intentará recuperar la racha de victorias que, durante un breve periodo, le permitió alejarse de la zona de descenso a principios de temporada.

El Brighton llega a Hull en un buen momento. El equipo de Fabian Hurzeler ocupa la segunda posición de la Premier League con 22 puntos, a cinco del líder, el Arsenal, y viene de encadenar victorias ante el Brentford y el Manchester City en sus dos últimos partidos ligueros.

El Brighton también afronta un calendario cargado en varias competiciones, tras haber derrotado al Getafe en la Conference League a principios de este mes. Ese compromiso continental es un factor que Hurzeler tendrá que tener en cuenta al gestionar las rotaciones de la plantilla durante las próximas semanas.

Luka Vuskovic es una pieza central de la estructura defensiva del Brighton. El internacional croata de 19 años llegó procedente del Tottenham Hotspur en verano y ha sido titular en todos los partidos de la Premier League desde entonces. Sus actuaciones han despertado el interés del Barcelona, el Liverpool y el Real Madrid, aunque el Brighton ha dejado claro que no estudiará ninguna propuesta en enero.

En el Hull, las lesiones de varios jugadores clave pondrán a prueba la profundidad de la plantilla de Jakirovic. El equipo local necesitará una actuación disciplinada y compacta para contener a un Brighton cuyo ataque ha encontrado su ritmo en las últimas semanas.