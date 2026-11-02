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Liga de Campeones
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Ver hoy en directo el Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: ¿quién emite o retransmite el partido por televisión y en streaming?

Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones

En la Champions League, el Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosUnivision
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Riyadh Air Metropolitano

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich se puede ver en directo en DAZN.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich?

El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en esos encuentros. Su último partido terminó 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes ganó 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 ante el Manchester United en la máxima competición europea.

El Bayern de Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes ganó 6-1 al Magdeburgo en la Copa de Alemania y 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga.

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: alineaciones

Atlético Madrid contra Bayern Múnich alineaciones probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: estado de forma

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBayern Múnich
1
1
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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