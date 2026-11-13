Cómo ver el Suecia-Bosnia y Herzegovina con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo en un partido del grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos saben exactamente lo que hay en juego.

La Suecia de Graham Potter llega como líder del grupo tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga de Naciones. En el más reciente se impuso por 1-0 a Rumanía y se ha mostrado muy eficaz en casa durante toda esta campaña.

Bosnia y Herzegovina llega en segunda posición, por lo que este es un duelo directo por el liderato del grupo 4. El equipo de Sergej Barbarez ha sido difícil de batir: no ha perdido en tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga de Naciones, entre ellos una victoria por 1-0 ante Polonia y otra por 4-2 frente a Rumanía.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta edición de la Liga de Naciones y empataron 1-1 en Zenica en octubre. Ese resultado dará a Suecia un motivo para desquitarse en casa y ampliar su ventaja al frente del grupo.

Tarik Muharemovic se perderá el partido con Bosnia y Herzegovina por sanción, una baja que podría ser importante ante un ataque sueco que atraviesa un buen momento.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Suecia-Bosnia y Herzegovina.

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