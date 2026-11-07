Cómo ver el Alianza FC vs Llaneros FC con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 18 8 nov 2026 - 20:15

El Alianza FC recibe al Llaneros FC en un partido del Clausura de Primera A, con ambos equipos decididos a poner fin a sus difíciles rachas en extremos opuestos de la tabla.

El Alianza de Flabio Torres llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas ante Independiente Medellin y Once Caldas en sus dos últimos partidos de liga. Jugar en casa le brinda la oportunidad de recuperar terreno después de esos tropiezos.

El Llaneros FC de Diego Corredor llega con cierto impulso tras vencer al Junior FC por 3-2 en su partido más reciente de Primera A. Esa victoria puso fin a una racha de derrotas y dará confianza al conjunto visitante de cara a este desplazamiento.

La clasificación del Clausura refleja lo apretada que está la zona baja. El Alianza ocupa el 15.º puesto, mientras que el Llaneros está solo dos posiciones por encima, en el 13.º. Ninguno de los dos puede permitirse perder puntos en un duelo directo entre clubes que luchan por alejarse de los últimos puestos.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes está relativamente equilibrado: sus últimos duelos han sido ajustados y ninguno ha logrado imponerse con claridad.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Alianza FC vs Llaneros FC.

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