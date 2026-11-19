Cómo ver el Orlando City vs. FC Cincinnati con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/16 19 nov 2026 - 19:30 Inter&Co Stadium

Orlando City recibe a FC Cincinnati en el Inter&Co Stadium en un duelo de los playoffs de la MLS de gran importancia para ambos equipos de la Conferencia Este.

Orlando terminó en la octava posición del Este y se ganó una plaza en la postemporada gracias a una temporada regular que supuso un cambio radical. Gran parte de esa transformación se debió a Antoine Griezmann, elegido Debutante del Año de la MLS de 2026 tras marcar 14 goles y dar ocho asistencias en solo 15 partidos. Ese ritmo le convirtió en el segundo jugador que menos tiempo ha necesitado en la historia de la liga para participar en 20 goles.

El delantero francés participó directamente en casi un tercio de los 63 goles de Orlando en la temporada regular, y el equipo de Martin Perelman necesitará una aportación similar para avanzar.

FC Cincinnati llega como noveno clasificado, dirigido por Pat Noonan. Cincinnati ha demostrado que puede sacar resultados a domicilio: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos fuera de casa. Sin embargo, afronta este encuentro tras perder 2-0 ante Nashville SC.

El estado de forma reciente de Orlando ha sido irregular. En su balance figura una dura derrota por 4-0 ante Charlotte FC, aunque se recuperó con una victoria por 1-0 frente a New England Revolution en su partido más reciente.

Los antecedentes entre ambos clubes añaden interés al duelo. Su último enfrentamiento en el Inter&Co Stadium terminó 1-1, pero Cincinnati goleó a Orlando por 6-2 anteriormente en la temporada regular de 2026, un resultado del que el equipo de Perelman querrá tomarse la revancha.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario para ver este partido en directo.

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