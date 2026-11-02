Cómo ver el Newcastle United contra el Everton con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 9 2 nov 2026 - 15:00 St James' Park

El Newcastle United recibe al Everton en St James' Park en un partido de la Premier League importante para ambos equipos en el contexto de una rivalidad creciente. Los dos clubes se enfrentaron hace apenas unos días en la cuarta ronda de la Carabao Cup, con victoria del Everton por 3-1 en el Hill Dickinson Stadium, y ahora vuelven a medirse en liga.

El Newcastle de Matthias Jaissle afronta el encuentro con la intención de recuperarse tras aquella eliminación copera. El equipo ha sido irregular en las últimas semanas, y una derrota en casa ante un rival directo aumentaría la presión sobre una plantilla que ya lidia con problemas de lesiones.

Para el Everton, la situación es más complicada de lo que sugiere el resultado copero. David Moyes confirmó antes del partido entre semana que Jack Grealish había sido apartado del equipo por infringir las normas disciplinarias del club tras ausentarse de un entrenamiento sin autorización. Moyes defendió públicamente la decisión, pero evitó dar más detalles y remitió las preguntas a la directiva del club. Sigue sin estar claro si Grealish volverá a ser una opción para este encuentro.

El Everton también viaja a Tyneside sin Jarrad Branthwaite, que sigue de baja por el protocolo de conmoción cerebral por segundo partido consecutivo. Moyes ha demostrado que su plantilla puede rendir sin ambos jugadores, pero perder a un central de la calidad de Branthwaite para visitar St James' Park dista mucho de ser lo ideal.

El Everton ocupa una posición dos puestos por debajo del Newcastle en la clasificación de la Premier League, y ambos clubes consideran que necesitan ganar este partido para no perder el ritmo de los equipos de la mitad superior de la tabla. El resultado entre semana da una ventaja psicológica al equipo de Moyes, aunque la liga exige empezar de cero.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Newcastle United contra el Everton.