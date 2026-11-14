Cómo ver el Francia contra Turquía con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Francia recibe a Turquía este domingo por la noche en el Stade Matmut Atlantique de Burdeos. El equipo de Zinedine Zidane necesita un buen resultado para seguir en la lucha por el primer puesto del grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Francia llega al encuentro tras una dura derrota por 3-1 ante Italia el jueves en San Siro, un resultado que puso fin al inicio invicto de Zidane como seleccionador francés. Pio Esposito marcó dos goles para Italia, y las debilidades defensivas de Francia quedaron al descubierto durante toda la segunda parte.

Desde entonces, la situación en la plantilla ha empeorado. Dayot Upamecano ha abandonado la concentración por motivos personales y ha regresado al Bayern de Múnich. Se suma así a una lista de ausencias ya extensa que incluye a William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele y Esteban Lepaul.

El único motivo para el optimismo de Zidane es el esperado regreso de Kylian Mbappe al once titular. El delantero del Real Madrid se perdió la derrota ante Italia, y su presencia en Burdeos debería dar más incisividad a un ataque francés que tuvo problemas de ritmo y velocidad de juego en Milán.

Turquía llega en un mal momento, tras perder sus cinco partidos de la Liga de Naciones en esta campaña. El equipo de Sergen Yalcin cayó por 2-1 ante Bélgica el jueves y ocupa el último puesto del grupo sin haber sumado ningún punto en la fase de liga.

Francia ganó el partido de ida por 1-0 en septiembre y se espera que vuelva a sumar los tres puntos, aunque Zidane exigirá una reacción tanto en el juego como en la organización del equipo tras el desplome defensivo ante Italia.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver en directo el Francia contra Turquía.

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