Cómo ver el BK Haecken FF contra el Manchester City femenino con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 18 nov 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

El BK Häcken FF recibe al Manchester City femenino en el Nordic Wellness Arena de Gotemburgo en un partido de la Champions League femenina que puede influir en la continuidad de ambos clubes en la competición.

El Häcken de Elena Sadiku llega a este encuentro en un estado de forma razonable en la competición nacional, tras vencer por 2-0 al Piteå IF en su partido más reciente de la Damallsvenskan. Su trayectoria europea, sin embargo, ha sido menos concluyente: empató con el Paris FC y el Chelsea FC femenino, con esa victoria liguera entre ambos encuentros.

El Manchester City femenino llega a Suecia tras perder su último partido, una derrota por 1-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge en la WSL. El resultado habrá dolido, pero el equipo de Andree Jeglertz demostró su calidad en Europa apenas unos días antes al imponerse al Inter por 4-1 en la Champions League femenina.

El City ocupa la sexta posición en la clasificación de la Champions League femenina, mientras que el Häcken es decimoquinto. La diferencia entre ambos en la tabla europea convierte este partido en una prueba importante para el conjunto sueco en casa.

Jeglertz querrá una reacción tras la derrota ante el Chelsea, y una victoria a domicilio en Gotemburgo consolidaría la posición del City en la mitad superior de la tabla. El Häcken, por su parte, necesita urgentemente puntos para evitar una eliminación temprana de la competición.