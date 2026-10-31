Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

El Como-Venezia se transmite en directo por DAZN, la única plataforma que emite todos los partidos de la Serie A 2026/27. Para suscribirse y seguir el partido en streaming, se puede utilizar el enlace que aparece a continuación.

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Como y Venezia se enfrentan en el estadio G. Sinigaglia de Como en la décima jornada de la Serie A 2026/27. El Como recibe al Venezia en un partido que refleja dos momentos de la temporada muy distintos para ambos equipos.

El Como llega a este partido en un momento de forma extraordinario. Ha logrado cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros entre la liga y la Champions League, entre ellas un contundente 4-1 ante el Manchester United en Europa y un convincente 1-3 en el campo del Torino en la última jornada de la Serie A. Cesc Fabregas ha construido un equipo capaz de hacer daño en cualquier competición.

El Venezia, en cambio, atraviesa un periodo difícil. Dos derrotas consecutivas en la liga, primero contra el Genoa y después contra el Inter, han rebajado sus aspiraciones. El equipo de Davide Nicola sigue último en la clasificación y necesita puntos con urgencia.

Ambos equipos tienen bajas. El Como deberá prescindir de varios jugadores, mientras que el Venezia llega con una lista de ausencias que complica aún más los planes de Nicola.

El Venezia ha demostrado esta temporada que puede ganar en casa a equipos de mayor nivel, como refleja su victoria ante el Napoli. Pero jugar fuera de casa es otra historia para el Venezia, que tiene dificultades para encontrar regularidad lejos del Penzo.

Para el Como, en cambio, esta es una oportunidad de consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. El equipo está de lleno en la pelea y quiere aprovechar el factor campo ante su afición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Como-Venezia en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Como de Fabregas no podrá contar con Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali ni Jesus Rodriguez. El probable once titular incluye a Robert Sanchez en la portería; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf y Alex Valle en defensa; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha y Perrone en el centro del campo; y Nico Paz y Douvikas en ataque.

El Venezia no podrá contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi ni Thorir Helgason. Nicola debería alinear a Filip Stankovic bajo palos; Halhal, Moreno, Juan Jesus y Hainaut en defensa; Schingtienne, Kike Perez, Sohm y Busio en el centro del campo; y Lauberbach y Adams en ataque.

Estado de forma

El Como ha sumado cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Champions League, con 13 goles a favor y 7 en contra. Su único tropiezo llegó ante el Feyenoord en Europa (2-3), pero el equipo respondió con tres victorias consecutivas, incluido el 4-1 ante el Manchester United. En la última jornada de liga, el Como ganó 3-1 a domicilio contra el Torino, confirmando su buen momento.

El Venezia solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su victoria más reciente fue el 1-0 en casa ante el Napoli, pero desde entonces ha perdido contra el Genoa (1-0) y el Inter (0-2). El Venezia ha marcado 3 goles y ha encajado 6 en sus últimos cinco encuentros.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 8 de marzo de 2025, cuando Como y Venezia empataron 1-1 en la Serie A. En sus últimos cinco duelos, el balance es de dos victorias del Venezia, un empate y dos triunfos del Como, con los encuentros más recientes disputados entre la Serie A y la Serie B. Los dos equipos ya se habían enfrentado el 8 de diciembre de 2024, con otro empate, 2-2, en el Penzo.

Clasificación

En la Serie A 2026/27, el Como ocupa la cuarta posición y está de lleno en la pelea por los puestos altos de la clasificación, mientras que el Venezia es último con 20 puntos, en zona de descenso y buscando desesperadamente puntos para lograr la permanencia.