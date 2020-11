De vencer un cáncer, al sueño mundialista: ¿quién es Eduardo Berizzo, el discípulo de Bielsa que dirige a Paraguay?

Tras cinco años en España y de superar una dura enfermedad, el Toto sucedió a Osorio en 2019 y quiere meter a la Albirroja en Qatar 2022.

Eduardo Berizzo nació en Cruz Alta, un pueblo de la provincia de Córdoba en 1969. Los primeros pasos en el fútbol los dio en Rosario, en las categorías inferiores de . Marcelo Bielsa lo reclutó para las divisiones inferiores del club junto a otras leyendas de la Lepra, como Gabriel Batistuta o Mauricio Pochettino. En el '90, dio el salto a la Primera durante aquel histórico Torneo Apertura en el que se coronaron campeones tras vencer a Boca, en una eliminatoria en la que Berizzo marcó un tanto decisivo.

Tras ello, jugó dos años en el de antes de regresar para formar parte del River de Ramón Díaz, junto a Ortega, Crespo, Salas, Francescoli, Sorín y Gallardo. Allí, conquistó cuatro títulos entre 1996 y 1997 antes de marcharse a su primera experiencia en Europa en el Olympique de .

Luego de aquella breve experiencia en la Ligue, pasó a de Vigo, en donde se convirtió en ídolo tras cinco temporadas en las que se convirtieron en uno de los mejores equipos de . Se retiró en en 2006 y en 2007 comenzó a trabajar junto al Loco en la Selección chilena durante aquel gran proceso de la Roja entre 2007 y 2010, pero tras el Mundial de largó su carrera en solitario. Tuvo una breve y fallida experiencia en Estudiantes, emigró a , en donde logró dos títulos con .

Más equipos

En 2014, regresó a : el Celta apostó por él y no lo defraudó. Además de consolidar al equipo en Primera División tras varios años en Segunda, lo devolvió a competiciones europeas y rozó la clasificación a la final de la y también la de la UEFA en dos oportunidades. Ello le valió el salto a , en donde sucedió a Jorge Sampaoli. Sin embargo, un cáncer de próstata en 2017 requirió de toda su energía. "Enfrenté mi enfermedad con mucha fuerza, pero no me siento una verdadera víctima. Fui operado y no necesité otro tratamiento que ese. Lo mío ha sido relativamente controlable, no he transitado momentos tan difíciles", contó Berizzo. Los de Nervión, sin embargo, lo despidieron en diciembre y recaló en , en donde no pudo levantar el rendimiento y se fue tras 13 encuentros.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

En 2019, tras cinco años en España, regresó a Sudamérica para suceder a Juan Carlos Osorio y hacerse cargo de la Selección paraguaya. Asumió pocos meses antes de afrontar la de , en la que logró la clasificación a los cuartos de final, etapa en la que quedó eliminado ante el conjunto local. Ahora, el gran objetivo, amén de la Copa América de 2021, será volver a meter a la Albirroja en una Copa del Mundo, la cual no disputa desde Sudáfrica 2010 de la mano de otro argentino que supo ser su compañero en aquel histórico título en Newell's: Gerardo Martino.