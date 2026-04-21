Veerman, asesorado por el campeón de Europa: «Dejar el PSV por esta liga de élite»

Joey Veerman dejará el PSV al terminar esta temporada. Aunque la Premier League lo tentaría, Arnold Mühren opina que el centrocampista de Volendam rendiría más en otra gran liga europea.

«Creo que debería irse a Italia», aconseja el excentrocampista del Ajax, el Ipswich Town y el Manchester United, entre otros, en una entrevista con Voetbal International. «Muchos holandeses triunfan allí, el fútbol le va bien».

Mühren triunfó como jugador en Inglaterra y valora la Premier, pero añade: «En Italia puede expresar su talento y su estilo es valorado. El Brentford no lo buscó en vano, ya que tiene un medio campo sólido».

«Debe ir a un equipo que no esté luchando por no descender, donde pueda expresar su talento», insiste el exjugador, también de Volendam, consciente del interés del Fenerbaçe en enero. «Es un gran club, pero prefiero verle en una liga fuerte, como la Serie A: Juventus, Inter, Roma...».

Recuerda la trayectoria de Marten de Roon: «En el Atalanta también es un gran jugador, ¿no? Para Joey sería una experiencia estupenda; creo que él también lo quiere. En los próximos años estará en su mejor momento: tiene mucha experiencia en los Países Bajos, ahora juega de maravilla y ha vuelto a ser campeón».

“No lo digo solo porque sea de Volendam; me fijo en sus cualidades”, concluye el campeón de Europa de 1988. Veerman tiene contrato con el PSV hasta 2028 y Transfermarkt lo valora en 27 millones de euros.