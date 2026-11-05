Cómo ver el Everton contra el Coventry City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 6 nov 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

El Everton recibe al Coventry City en el Hill Dickinson Stadium en un partido de la Premier League que llega en un momento decisivo de la temporada para ambos clubes.

El equipo de David Moyes afronta el encuentro tras lograr el lunes por la noche una trabajada victoria por 1-0 a domicilio ante el Newcastle United, gracias a un gol de Thierno Barry en la segunda parte. El triunfo prolongó una buena racha de resultados en la que el Everton ha ganado dos partidos consecutivos entre todas las competiciones.

Kiernan Dewsbury-Hall ha sido el jugador más destacado en las últimas semanas. Solo en la victoria ante el Newcastle registró tres pases clave y recorrió 11,9 km. El buen momento del futbolista de 28 años ha suscitado una gran atención y cada vez son más las voces que piden su convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra de cara al próximo parón internacional.

El Coventry City de Frank Lampard llega con ganas de reivindicarse tras una racha de resultados desiguales. Ocupa el 16.º puesto de la Premier League y buscará aprovechar el impulso de su convincente victoria por 3-1 ante el Sunderland en su último partido liguero.

Jack Grealish sigue ausente de la convocatoria del Everton. El centrocampista cedido por el Manchester City no ha jugado en dos partidos consecutivos tras una supuesta infracción de la disciplina del club, y Moyes apenas ha dado pistas sobre cuándo podría volver a entrar en sus planes el futbolista de 31 años.

Moyes solo ha hablado brevemente sobre la situación de Grealish y ha señalado que el club decidirá sobre su disponibilidad cuando llegue el momento. Esa incertidumbre planea sobre la preparación del Everton, aunque sus resultados recientes indican que el equipo ha sabido desenvolverse sin él.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Everton contra el Coventry City, incluido el canal de televisión, las opciones para seguirlo en directo por internet, la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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