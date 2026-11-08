Cómo ver el Estrela da Amadora contra el Benfica con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 11 8 nov 2026 - 15:30 Estadio Jose Gomes

El Benfica viaja al Estadio Jose Gomes, en Amadora, para enfrentarse al Estrela da Amadora en un partido de la Liga Portugal. El equipo de Marco Silva llega en un gran momento de forma y está de lleno en la lucha por el título.

El Estrela ocupa el 12.º puesto de la tabla y ha tenido muchas dificultades para conseguir resultados en las últimas semanas. El equipo de Pepa ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y necesitará mejorar considerablemente para poner en apuros a un Benfica que ha ganado sus últimos cinco encuentros oficiales.

El Benfica llega tras vencer por 3-1 al Lech Poznan en la Europa League en el Estadio da Luz, un resultado que amplió su pleno en la competición a cuatro victorias en cuatro partidos. El equipo de Silva ha marcado 13 goles y solo ha encajado tres en la Europa League esta temporada.

El historial de enfrentamientos directos ofrece pocos motivos para el optimismo al conjunto local. El Benfica ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos equipos, incluida una victoria por 4-0 en Lisboa a principios de este año y una goleada por 7-0 en la copa, en el mismo estadio, en noviembre de 2024.

Con el Benfica segundo en la Liga Portugal y el Estrela instalado en la zona media de la tabla, el conjunto visitante será claro favorito para prolongar su racha de victorias. Silva querrá mantener el impulso en la competición nacional mientras se intensifica el calendario en ambos frentes.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Estrela da Amadora contra el Benfica, incluidas las opciones para seguirlo en directo por streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas