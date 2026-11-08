Cómo ver el Aston Villa femenino contra el Manchester United femenino con una VPN

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Previa del partido

WSL Serie Primavera - Jornada 9 8 nov 2026 - 07:00 Trevor Brown Memorial Ground

El Aston Villa femenino recibe al Manchester United femenino en el Trevor Brown Memorial Ground de Boldmere en un partido de la Women's Super League de gran importancia para ambos clubes.

El Villa de Natalia Arroyo llega en un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El empate ante el Arsenal en su encuentro más reciente de la WSL demostró que puede competir con los mejores equipos de la liga, y buscará aprovecharlo en casa.

El Manchester United, dirigido por Eva Olid, ocupa la quinta posición de la WSL antes de este encuentro. Sus resultados recientes han sido dispares, con dos empates consecutivos en liga ante el Everton y el Manchester City, aunque las victorias coperas frente al Burnley y el Liverpool demuestran que conserva su capacidad goleadora cuando la necesita.

El Villa ocupa actualmente la novena posición de la WSL, por lo que los tres puntos tendrían distintas implicaciones para cada equipo. El United buscará presionar a los equipos que tiene por delante, mientras que el Villa necesita un buen resultado para subir puestos en la clasificación.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos añade un dato interesante. El United ha llevado generalmente la mejor parte en sus duelos recientes, aunque el Villa logró una victoria memorable en Old Trafford en la temporada 2025-26.

Sigue leyendo para saber cómo ver en directo este partido de la WSL.

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