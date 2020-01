Varane: "He visto jugadores que no soportan la presión del Real Madrid"

El galo se confiesa en una entrevista a una publicación de su país

Raphael Varane, central del de 26 años, ha concedido una jugosa entrevista a los compañeros de la revista "Onze". En ella, el defensor galo hace balance de su infancia, repasa su trayectoria como profesional, habla de sus problemas con las lesiones, de su fichaje por el cuadro blanco y cómo se maneja la presión en un club tan exigente como el merengue. Sobre su fichaje por el cuadro de Concha Espina, Varane admite que Zidane puso su nombre encima de la mesa y que Mourinho aceptó. Fue una gran oportunidad: " Tenía que aceptar, era una oportunidad excepcional. También lo discutí con mi agente en ese momento, luego con la familia. Era una elección. Nos dijimos que si no funcionaba siempre existía la posibilidad de volver".

Sobre el nivel de presión y exigencia que se vive en el día a día del Real Madrid, Varane explica: "Es una presión diferente. Todos los días, hay muchos periódicos, televisores, radios, etc. Y lo que sucede en Madrid a menudo tiene repercusiones en todo el mundo. Es global", argumenta. Es más, el defensa blanco deja una reflexión realmente interesante sobre cómo afecta la presión cuando se es jugador del Real Madrid: "La presión dentro del club también es enorme. Los aficionados son extremadamente exigentes. Ganar es bueno, pero nunca es suficiente, siempre puedes mejorar las cosas en el juego. Un empate es catastrófico. Es un nivel más alto que cualquier club. Vivimos con eso. No todos los jugadores pueden vivir con esto. He visto jugadores que no lo soportan porque a veces se les mete en la cabeza...".

Acerca del nivel de su compatriota, Karim Benzema, Varane apunta: "Está claramente en la cima de su juego. Psicológicamente, lo veo calmado, tranquilo. Tomó su papel de líder de ataque muy en serio. Encuentro consistencia en su rendimiento. No solo las estadísticas, no solo los goles, sino lo que hace en el juego, el contenido del juego, es enorme. Y eso, cada tres días", asegura.

Y sobre el regreso de Zinedine Zidane al banquillo blanco hace unos meses, Varana valora así a su técnico: "Conozco muy bien su método de trabajo. Él sabe lo que puede esperar de mí, él me conoce. Está yendo bien, estamos comenzando a reiniciar la máquina, para encontrar sensaciones individual y colectivamente", apostilla el defensa galo.