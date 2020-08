Varane da la cara: "Esta derrota es mía, fue una mala noche"

El central francés asume toda la responsabilidad después de la derrota del Real Madrid a domicilio del Manchester City.

Raphael Varane dio la cara ante las cámaras de Movistar después de que dos fallos suyos en el Etihad Stadium ante el le costaran al dos goles que le penalizaron en exceso a la hora de intentar levantar el 1 a 2 que cosecharon los citizen en el Santiago Bernabéu.

Autocrítica

"Doy la cara porque esta derrota es mía y la tengo que asumir, estoy triste por el esfuerzo que han hecho mis compañeros, tengo mi responsabilidad, estábamos bien y lo habíamos preparado bien pero los errores se pagan caros a este nivel, no tengo explicación para estos errores, pasa en el fútbol, lo tengo que asumir y es una noche mala para mí".

Varane: "Quiero dar la cara. Esta derrota para mí es mía. Estoy triste por mis compañeros. No tengo explicaciones para estos errores, es una noche complicada para mí". #VolverEsGanar pic.twitter.com/vj5lpi3ebx — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 7, 2020

Oportunidad de clasificación

"Tuvimos oportunidad de clasificarnos con el 1 a 1 pero no salió bien y lo tengo que asumir".

Apoyo de los compañeros

"Me sentía bien en el partido, quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo pagamos caro, agradezco el apoyo de mis compañeros, no me ha pasado muchas veces en mi carrera pero puede pasar, hay errores en todo el campo pero hay zonas donde se paga muy caro, no hay más explicaciones".

Comentarios de los compañeros

"No hay que hablar mucho, todos saben que estoy triste y que lo asumo, hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte, ya pienso en eso pero será una noche complicada porque soy un competidor y he fallado, no me voy contento".