Van Persie vuelve a descartar a Raheem Sterling en el Feyenoord y lo cede a otro equipo

El Feyenoord puede asegurar el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie el domingo ante el AZ en casa. Robin van Persie ya tiene la alineación lista para el partido en De Kuip.

Givairo Read ya ha jugado algunos minutos, pero Van Persie prefiere a Mats Deijl en el lateral derecho. En la izquierda actúa Jordan Lotomba, no Jordan Bos, mientras que Gernot Trauner y Tsuyoshi Watanabe forman la pareja de centrales.

En la medular actúan Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld y Luciano Valente. Sem Steijn aguarda su oportunidad en el banquillo.

Anis Hadj Moussa surtirá balones desde la derecha al pichichi de la Eredivisie, Ayase Ueda, mientras que Raheem Sterling, ya fuera de la convocatoria, cede la banda izquierda a Bos.

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos.

Alineación del AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Goes, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Daal, Parrot, Jensen.