Van Persie sorprende con su elección en la defensa del Feyenoord y le da a un jugador la oportunidad de debutar como titular

El segundo, Feyenoord, visita este domingo al tercero, el NEC. Robin van Persie ya conoce el once que saltará a De Goffert. El partido de la Vriendenloterij Eredivisie comenzará a las 14:30.

El capitán Timon Wellenreuther defenderá la portería. La defensa la integran Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld y Jordan Lotomba. Jordan Bos se queda fuera de la convocatoria, mientras que Gernot Trauner será suplente por primera vez en mucho tiempo.

Oussama Targhalline, Luciano Valente y Jakub Moder componen el centro del campo. In-beom Hwang y Sem Steijn continúan de baja por lesión.

Anis Hadj Moussa, ausente ante el FC Volendam, vuelve a la titularidad. Tobias van den Elshout, recién renovado, debutará como extremo izquierdo. Ayase Ueda, máximo goleador de la Eredivisie con 22 tantos, lidera el ataque. Raheem Sterling comienza en el banquillo.

Alineación del NEC: Cretazz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Lebreton, Linssen.

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.