Van Persie envía un mensaje claro al «fantástico futbolista» del Feyenoord

Givairo Read ya está en forma y a disposición de Robin van Persie para que el Feyenoord lo convoque este fin de semana contra el Fortuna Sittard. Aun así, se desconoce si el lateral derecho jugará el domingo en Limburgo.

Estuvo varios meses de baja por una lesión en el tendón de la corva y la semana pasada regresó a la convocatoria para el 3-1 ante el FC Groningen, aunque entró desde el banquillo, porque Van Persie optó por Mats Deijl en el lateral derecho.

«Con Read tendremos que ver», afirmó Van Persie en la rueda de prensa del viernes. «El sábado evaluaremos cómo ha ido la semana».

«Givairo está en la convocatoria este fin de semana y luego también dependerá de cómo se desarrolle el partido», afirma el entrenador del Feyenoord, que tiene en gran estima al lateral derecho, ya recuperado. «Read es un futbolista fantástico, al que nos gusta tener en el campo».

Van Persie insiste en que lo primordial son los tres puntos en Sittard: «Ganar es lo más importante, sobre todo ahora. Givairo podría jugar algunos minutos, pero dependerá de cómo se desarrolle el partido».

Read ha dejado buena impresión en el Feyenoord y se le ha relacionado con un posible fichaje del Bayern de Múnich. Los alemanes tendrían que pagar al menos 30 millones de euros por el defensa de 19 años, que tiene contrato en De Kuip hasta 2029.