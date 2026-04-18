Van Hanegem se horroriza ante el «horrible ESPN» y recuerda la eliminación del Ajax en Europa

Willem van Hanegem critica a varios medios neerlandeses en 1908.nl. El exentrenador del Feyenoord habla de «campaña de desprestigio» y señala a uno de ellos.

A Van Hanegem le molesta el sentimiento negativo que rodea al Feyenoord y a Robin van Persie. «Se lo han buscado; no es muy inteligente», suspira De Kromme, quien también rechaza la parcialidad de algunos medios.

«Un medio como ESPN, por ejemplo, me parece horrible. En las noticias odian al AZ, fíjate bien. Siempre. Esta misma semana también han vuelto a hablar del AZ». Leeroy Echteld, técnico del AZ, fue criticado por alinear un equipo B ante el Shakhtar Donetsk en cuartos de la Conference League, pues priorizó la final de la Eurojackpot KNVB Beker.

Recuerda que la temporada pasada Francesco Farioli, entonces técnico del Ajax, hizo lo mismo en los octavos de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt y perdió 4-1 global.

«¿Recuerdan cuando Ajax jugó contra un rival extranjero débil y también dejó a cinco titulares en casa? Ahora solo se quejan de AZ», protesta Van Hanegem.

«Con el Feyenoord pasa lo mismo: siempre se meten con el Feyenoord. Son unos tipos repugnantes. No lo soporto», concluye Van Hanegem su diatriba contra los medios neerlandeses.