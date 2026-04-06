Van der Gijp augura un futuro brillante: «¡Es tan buena! Es realmente increíble»

René van der Gijp disfrutó el sábado del Manchester City, que se impuso al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y se llevó la victoria por 4-0. El analista de Dordrecht está especialmente impresionado por un joven centrocampista del equipo de Pep Guardiola, que también puede desempeñar el papel de defensa.

Van der Gijp elogió el lunes en Vandaag Inside a Nico O'Reilly. El inglés de 21 años jugó contra el Liverpool como lateral izquierdo y, en ese puesto, neutralizó a Mohamed Salah. El extremo egipcio fue sustituido prematuramente por Arne Slot.

«Se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo», predice Van der Gijp tras ver el partido estrella de la Copa de Inglaterra. «Mide 1,94 metros. ¡Es increíblemente bueno! Es algo fuera de lo normal».

Van der Gijp continúa su análisis sobre O'Reilly. «Jugó de lateral izquierdo contra Salah. Este año ha jugado de central izquierdo, de lateral izquierdo, en todas las posiciones del centro del campo, de extremo izquierdo y de delantero», destaca el exdelantero la versatilidad del jugador estrella del Manchester City.

«De verdad, es increíble. Menudo jugador», repite Van der Gijp una vez más, dejando claro que ha observado con enorme admiración al compañero de Nathan Aké y Tijjani Reijnders.

O'Reilly tiene contrato con el Manchester City hasta el verano de 2030, un contrato que se firmó el año pasado. Bajo las órdenes de Guardiola, ha disputado hasta ahora 66 partidos. Eso le ha valido trece goles y ocho asistencias.

El talentoso defensa y centrocampista también ha llamado la atención de Thomas Tuchel. El alemán le ha dado a O'Reilly tres oportunidades de jugar con la selección de Inglaterra hasta ahora. Tuchel dará a conocer su convocatoria definitiva para el Mundial a finales de mayo.