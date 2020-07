Van Basten: "De Ligt hubiera aprendido más en Barcelona o Real Madrid"

La antigua estrella del fútbol holandés se despacha contra el central y asegura que le hubiera venido mejor jugar en LaLiga que en la Serie A.

Marco Van Basten, antigua estrella del , el Milan y la selección holandesa, considera que su compatriota, Matthijs De Ligt, se equivocó fichando por la . En declaraciones a la cadena neerlandesa Ziggo Sport, el Nureyev del calcio según se le apodó en los ochenta ha asegurado que "no creo que lo haya hecho mejor que la temporada pasada en el Ajax" después de haberse proclamado campeón de la con la vecchia signora.

El único ganador de tres Balones de Oro junto a Johan Cruyff y Michel Platini -hasta la llegada de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, claro está- ha valorado con dureza el rendimiento del joven central holandés pero considera que sus compañeros en la zaga juventina han penalizado a De Ligt. "Fue desafortunado no tener a Chiellini, un verdadero jugador de equipo. Bonucci hace él sus cosas, él no se organiza y no indica lo que debe hacer Matthijs. En cambio, Chiellini también hace cosas por los demás".

El artículo sigue a continuación

Van Basten cree que De Ligt hubiera triunfado en

Por todo ello Van Basten considera que "De Ligt habría aprendido más en el , o " pero ninguno aceptó poner sobre la mesa los 75 millones de euros que sí pagó la Juventus. Entre otras cosas porque el City no trata con su agente, Mino Raiola, y en el Barcelona prefirieron apostar por Antoine Griezmann y Frenkie De Jong pero ni siquiera la presencia del centrocampista pudo convencer a su amigo De Ligt, que recaló en una Juventus en una decisión que sigue sin convencer a Van Basten.

De todas formas no es tarde para el Barcelona y el Real Madrid. El central sólo cuenta con veinte años y a partir del verano de 2022 tendrá una cláusula de rescisión de 150 millones de euros que pueden hacerle objeto de deseo de ambos clubes teniendo en cuenta que sólo contará con veintidós años entonces.