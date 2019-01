Valverde y su futuro en el Barcelona: "A final de temporada debemos decidir seguir o no"

El entrenador del conjunto blaugrana se manifestó sobre los últimos rumores sobre su continuidad en el club.

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo afronta el Barcelona su primer duelo de 2019 ante el Getafe pero su comparecencia ha estado marcada por las preguntas sobre su futuro tras los últimos rumores de su posible marcha a final de temporada.

"Yo no digo que tenga que decidir yo, tenemos un contrato firmado y vamos a decidir las dos partes. Hay muy buena sintonía con el club desde el principio. Tengo contrato con el club, de dos años más uno. A final de temporada debemos decidir el poder seguir o no, nos emplazamos para decidirlo más adelante, pero siempre ha habido buena sintonía entre nosotros. Ya sabes como es el mundo de los entrenador, no ganas una semana y ponen precio a tu cabeza", comentó.

El Getafe: "Es un buen rival para empezar el año, porque nos va a exigir mucho y somos conscientes de ello. El año pasado allí sufrimos mucho para ganar y en casa no pudimos ganar. Es un equipo duro, que presiona arriba con convencimiento y de ahí su puesto en la tabla. Está luchando por Europa y va a más. Es un rival muy incómodo, tenemos que centrarnos mucho en el partido para poder sacarlo adelante. Venimos de un parón, queremos imponer nuestro juego. Es un equipo duro, difícil de pasar, que van a apretar mucho nuestro juego interior. Es un rival que te apreta mucho".

Muchos partidos en enero: "Queremos seguir adelante en la Copa y queremos contar con todos los jugadores y también con los del B. Esperemos que Umtiti, que tiene buenas sensaciones, nos pueda ayudar en este mes. Igual que Vermaelen".

El estado del equipo: "Los que tuvieron más vacaciones se llevaron un trabajo adicional y lo han cumplido. Todos tienen las mismas posibilidades de jugar".

Valverde cuenta con el Madrid para pelear por LaLiga: "Mantengo lo que dije, al Real Madrid lo consideramos candidato al título. Las diferencias parecen grandes pero no lo son tanto, contamos con ello como uno de nuestros rivales. La Liga este año está más apretada, o porque los de arriba pinchamos o porque los de atrás aprietan más".





