Valverde y la suplencia de Vidal: "Tenemos muchos jugadores, hay que decidir entre unos u otros"

El DT del Barcelona habló sobre el chileno tras la victoria ante Slavia Praga. Reveló el mótivo por el que optó por el volante en los minutos finales.

Este miércoles, se impuso en un trabajado encuentro al Slavia Praga (por 2-1) para seguir como líder del Grupo F de la . En este compromiso, Arturo Vidal ingresó en la segunda parte, ocupando en los 78′ el puesto dejado por Sergio Busquets.

Tras el choque ante el conjunto de la , desarrollado en el Eden Arena, el volante chileno reconoció sentirse triste por comenzar desde el banco de suplentes. “Es complicado (no ser titular) cuando física y futbolísticamente estás bien y cada vez que me ha tocado jugar lo he hecho de la mejor forma”, admitió el ex Bayern Munich.

Y, en la misma línea, indicó que “es una decisión técnica pero yo siempre estoy preparado y espero en los próximos partidos jugar más minutos. Seguiré trabajando duro para volver a ser titular”.

Ante estas palabras, Ernesto Valverde le restó importancia a la situación indicando que “tenemos muchos jugadores y hay que decidir entre unos u otros, y siempre habrá una pregunta sobre un jugador que no juega”, dijo en diálogo con Fox Sports.

Asimismo, el Txingurri explicó en rueda de prensa el motivo por el que decidió enviar al valor nacional -y a Ivan Rakitić- a la cancha en el epílogo del pleito.

"El ritmo del partido era altísimo y pensaba que tenía que reforzar las posiciones en el medio con gente más fresca, con piernas un poco más frescas, teniendo en cuenta que preveía que en los últimos minutos nos iban a abrazar a centros y estrategias y pensé que Arturo (Vidal) nos iba a ayudar al igual que Ivan (Rakitić)", cerró.