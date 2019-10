Valverde: "Messi hace cosas que no se ven ni desde la tribuna"

El 'txingurri' se rinde al rosarino y recuerda que "hace cosas que no ve nadie" tras marcar dos goles y dar dos asistencias ante el Valladolid.

El entrenador del , Ernesto Valverde, compareció en rueda de prensa tras ganar por 5 a 1 al .

Messi. "Se va acercando a su mejor forma, cuando la coge Leo algo malo le pasará al rival, tiene ese talento que no tiene nadie, se va de cualquiera y no es solo que pueda hacer una jugada individual sino que hace cosas que no ve nadie, me pasa a veces, hace cosas que no se ven ni desde la tribuna, cada día se encuentra mejor".

Ansu Fati. "Pensaba que era bueno hacer cambios y aposté por él pensando en el equipo".

Estrategia. "Nuestros centrales se mueven bien en ataque y más allá del gol de Clément generamos también peligro en el segundo tiempo, para desencallar alguna situación va bien pero no estamos mal".

Valoración. "Valoramos mucho lo que hacemos, tenemos en la memoria lo que hemos hecho pero queremos mirar adelante y ganar esta Liga, no es fácil sacar los partidos adelante, el Valladolid empató ante Atlético y y no es fácil ganarles".

Gol de Lenglet. "Es una buena noticia pero no es algo premeditado, nuestra intención es marcar goles y eso buscan nuestros jugadores, Clément nos da mucho en estrategia, para nosotros es bueno que haya muchos jugadores que marquen".

Rakitic. "Nos ha dado mucho y esperamos que siga dándolo, tenemos a muchos jugadores en su posición y vamos haciendo cambios, algunos marcan goles y hoy ni siquiera estuvo Arthur, Aleñá apenas ha jugado, pero esperamos que Ivan nos siga aportando".



Arturo Vidal. "Está claro que es un jugador útil, lo demostró el año pasado y también en este, sucede que todos quieren jugar y cuando no lo hacen están tristes pero cuando entra nos da muchas cosas, que haya marcado también es importante".

Busquets. "Es normal que la afición se ilusione con jugadores nuevos pero también es verdad que a Busquets la gente le aprecia y se lo hace notar, mi sensación es que es muy respetado y querido, pasa que luego nos aprietan a todos".