Valverde, irónico: "Esperamos jugar el Clásico esta temporada"

El 'txingurri' plantea que "si políticamente no se ponen de acuerdo a ver si podemos hacerlo nosotros" y celebra el triunfo en Ipurúa.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras la victoria del a domicilio del con goles de Antoine Griezmann, Leo Messi y Luis Suárez.

Victoria a domicilio. "Cualquiera sabe lo que significa Ipurúa por lo que te obliga el Eibar, tienes que salir muy bien de su presión y defender esas oleadas de centros laterales que te tiran continuamente, es un campo en el que se sufre pero hemos hecho un gran partido, era un partido fundamental porque el inicio fuera de casa no ha sido demasiado bueno e íbamos por detrás en la clasificación".

Rendimiento defensivo. "Umtiti ha hecho un gran partido, era una prueba difícil para cualquiera jugar aquí, para él especialmente por la inactividad y de hecho pensé mucho en si jugaba porque Todibo lo ha hecho bien, pero teniendo en cuenta el rival creí que hacía falta experiencia ante los centros laterales y a la hora de salir".

Retraso del Clásico. "Espero y confío que juguemos ese partido antes de que acabemos la primera vuelta o por lo menos esta temporada, vamos a ver si políticamente no se ponen de acuerdo podamos hacerlo nosotros".

MSG. "Han hecho un gol cada uno y se han entendido bien, los nuevos buscan su sitio y se ha visto que se buscaban y se encontraban, es cuestión de tiempo que se vayan entendiendo mejor".

LENGLET, DE ACUERDO CON EL DESPLAZAMIENTO DEL CLÁSICO

El jugador encargado de pasar por la zona mixta fue Clement Lenglet. El francés, desmarcándose del discurso, de entre otros, su entrenador y el club, considera acertado el cambio de fecha del Clásico.

"Hablo por mí, no por los demás, para mí hay que hacer las cosas bien y creo que con lo que está pasando es mejor desplazar el partido, me da igual la fecha, quiero jugar simplemente. Tenemos que jugar sí o sí y que juguemos este fin de semana o dentro de dos meses no cambia nada. Es la decisión de las personas que deciden así que no mandamos nada, tenemos que seguir lo que nos dicen y lo hacemos", expresó.

Creo que es nuestro mejor partido fuera, por el resultado pero también por como jugamos, el Eibar no tuvo muchas ocasiones y nosotros sí", analizaba sobre el encuentro, en el que la MSG se estrenó.

Acerca de los objetivos para la jornada, Lenglet fue claro. "Me gustaría dormir líder, es mejor que segundo o tercero".

Para finalizar, el defensa galo también fue cuestionado por la tensión y la situación que se vive en estos momentos en la Ciudad Condal, a lo que también respondió. "No entiendo todo lo que está pasando en Barcelona, no vivo en el centro, pero la libertad de expresión es importante pero la violencia no me gusta, pero no puedo mojarme porque no conozco el tema".