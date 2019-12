Valverde dicta sentencia: Arturo Vidal no saldrá del Barcelona

En España aseguran que el chileno no se moverá del Camp Nou pese a las intenciones del Inter. Solo podría partir a cambio de "una oferta elevada".

En los próximos días se abre el mercado de fichajes de invierno y son muchos los nombres del que suenan para abandonar el Camp Nou.

En ese sentido, el diario Mundo Deportivo incluyó a Arturo Vidal en “los casos calientes" de los traspasos en el cuadro de Ernesto Valverde, aunque aseguran que el cuadro catalán no dejará partir al hombre de La Roja si las ofertas por él no son elevadas. Esto debido al gran aporte del ex Bayern Munich al equipo.

"Arturo Vidal, hoy, no se vende", precisó el citado medio. La publicación sostiene que "el chileno, a sus 32 años, es un tipo experto. Sabe que quien no llora no mama y por eso está apretando a su entrenador. Ya ha dejado entrever que no está contento porque juega menos de lo que él quiere y ha dicho que igual se plantea irse en enero. El , con Antonio Conte a la cabeza, lo quiere para enero para intentar ganarle el ‘Scudeto’ a la . Pero ni Valverde ni Abidal, los responsables deportivos del Barça, quieren venderlo".

A lo anterior agregan que el formado en "es un jugador que aporta llegada y la mejor prueba es que, con 5 goles, el cuarto anotador del equipo tras Messi, Suárez y Griezmann. Además, aporta un físico excepcional para el ida y vuelta, la presión y las coberturas. Si las ofertas por él no son elevadas, no saldrá", completan.

Cabe recordar que hace unos días la prensa penínsular sostuvo que el elenco lombardo había presentado una oferta de 12 millones de euros por el oriundo de San Joaquín, cifra que sería insuficiente para el conjunto blaugrana. Hasta el momento, el valor nacional solo ha disputado 765 minutos de los 2.160 posibles y es el décimo jugador en cuanto a partidos jugados utilizado por el Txingurri. No obstante, es el futbolista con mejor efectividad de cara a portería.

Arturo Vidal, el jugador con mejor puntería de España... y de las cinco grandes ligas

Los otros casos que se suenan "como futuribles de otros conjuntos" son Jean-Clair Todibo (19), Carles Aleñá (21), Moussa Wague (21), Abel Ruiz (19) e Ivan Rakitic (31). Eso sí, remarcan, el croata tampoco se moverá del club líder de . Ello debido al protagonismo que ha tenido en los últimos compromisos de los catalanes, desde su reaparición en Butarque, ante el .

De este modo, mientras Arthur Melo siga lesionado, no se espera que haya cambios importantes en la medular. Como mucho, se puede dar la cesión de Aleñá, pretendido por y Real . "El Barça respetará la voluntad del futbolista dado que entiende que quiera jugar y, además, desea que tenga minutos de calidad", cierran.