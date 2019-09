Valverde avisa sobre Messi: “No sé cuánto tiempo puede estar de baja”

En la previa del partido frente al Getafe, el entrenador del Barcelona habló también del caso Neymar, de Luis Suárez y de Ansu Fati.

Como siempre en la previa de un partido (este sábado, visita al ), Ernesto Valverde enfrentó a los micrófonos en una rueda de prensa. Y, más que aclarar, le agregó preocupación al presente de Lionel Messi: "No sé cuánto tiempo puede estar de baja. Esperamos que pronto esté con el equipo. No es grave, es una pequeña elongación y vamos a ver cómo viene hoy y la semana que viene cómo va todo".

El entrenador del , además, habló sobre el caso Neymar, sobre Luis Suárez, sobre Ansu Fati y otros temas de la actualidad azulgrana.

Neymar: "Esto no se termina nunca. Durante agosto, esperábamos que se acabara el mercado y ahora no tengo nada que decir. Son cosas entre el club y el jugador. A mí me sobrepasa. A ver si podemos dejar de hablar de Neymar".

Luis Suárez: "Lleva pocos partidos con el equipo y necesita una puesta a punto igual que los demás. Ahora no tiene margen y lo tiene que hacer sobre la marcha. Un poco parecido a Dembélé o en el caso de Leo. Es un jugador que es como todos los goleadores. Cuando marca, los marca todos seguidos".

Ansu Fati: "Lo que me gustaría es que el jugador estuviera más tiempo con nosotros. Si va con la Sub-21, sería durante el parón de selecciones, y si va con la Sub-17, estará más tiempo. Veremos qué ocurre. La RFEF es quien tiene que tomar la decisión".

La preparación física del equipo: "Nunca doy mucha importancia a la preparación física porque es una manera de incidir en el equipo. En el fútbol, como hay tantos partidos seguidos, debes ir preparándote sobre la marcha y acotando los esfuerzos. Es verdad que estamos teniendo contratiempos, más de los que nos gustaría, pero no voy a echar la culpa a la pretemporada".