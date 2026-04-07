Debido a la lesión de rodilla de Jerdy Schouten, aumentan las posibilidades de que Marten de Roon vaya al Mundial el próximo verano. Sin embargo, a Valentijn Driessen no le gusta la idea, según ha declarado en Vandaag Inside.

Schouten sufrió una grave lesión de rodilla el sábado durante el partido entre el PSV y el FC Utrecht (4-3). Por ello, se perderá el Mundial.

Con ello, parecen aumentar las posibilidades de que De Roon viaje con la selección holandesa. El centrocampista de 35 años, que juega en la misma posición que Schouten, formó parte de la selección holandesa por última vez en marzo de 2024.

Sin embargo, según Driessen, no es buena idea llevar a muchos jugadores de más de treinta años al calor de Estados Unidos. «Ya tenemos cinco treintañeros. Y ahora se suma otro más», dice refiriéndose a De Roon.

«Allí hace un calor de locos. El propio Koeman jugó allí en 1994. También acabó conectado a un respirador. Hacía cuarenta grados. Y Rijkaard estaba allí entonces, y Wouters… Ninguno pudo seguir el ritmo, porque simplemente hacía demasiado calor».

«Y ahora nos vamos allí con un montón de treintañeros. Pues llévate a Joey Veerman. ¿Acaso no juega mucho mejor al fútbol que Marten de Roon?», sugiere Driessen.

Johan Derksen no está de acuerdo con el periodista. «Eres un auténtico fan de Veerman, ¿verdad? ¿Pero vas a ganar la guerra con él? Porque él no ayuda en defensa. Si no tienes el balón, te pasan por encima», afirma Derksen. Driessen responde: «No es para tanto, Johan. Tienes que fijarte bien. Casi no ves fútbol holandés».